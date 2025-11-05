Ettevõtete kataloog
GEP Worldwide Juhtimiskonsultant Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Juhtimiskonsultant tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes GEP Worldwide on $94K year kohta. Vaata ettevõtte GEP Worldwide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Kokku aastas
$94K
Tase
L2
Põhipalk
$90K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$4K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes GEP Worldwide in New York City Area on aastase kogutasuga $350,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GEP Worldwide Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $99,000.

Muud ressursid