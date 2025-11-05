Ettevõtete kataloog
Mediaanne Juhtimiskonsultant tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma ettevõttes GEP Worldwide on ₹1.34M year kohta. Vaata ettevõtte GEP Worldwide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Kokku aastas
₹1.34M
Tase
L2
Põhipalk
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹154K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹2,540,530. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GEP Worldwide Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mumbai Metropolitan Region on ₹1,321,414.

