Genuine Parts Palgad

Genuine Parts palk ulatub $51,131 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $203,975 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Genuine Parts. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $100K

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $185K
Klienditeenindus
$51.1K

Infotehnoloog (IT)
$67.8K
Õiguslik
$169K
Turundus
$154K
Toote Disainer
$80.4K
Värbaja
$112K
Lahenduste Arhitekt
$204K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Genuine Parts on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $203,975. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Genuine Parts keskmine aastane kogutasu on $112,200.

