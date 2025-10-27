Ettevõtete kataloog
Genesys
Genesys Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Genesys on CA$272K year kohta. Vaata ettevõtte Genesys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
Genesys
Solution Architect
Kokku aastas
CA$272K
Tase
-
Põhipalk
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$54.3K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
18 Aastat
Millised on karjääritasemed Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Genesys in Canada on aastase kogutasuga CA$204,196. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Genesys Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$204,196.

