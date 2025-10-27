Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Genesys on $230K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $231K. Vaata ettevõtte Genesys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
