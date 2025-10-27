Ettevõtete kataloog
Genesys
Genesys Toote Disainer Palgad

Toote Disainer tasu in Ireland ettevõttes Genesys ulatub €46.3K year kohta taseme L1 puhul kuni €56.2K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ireland kogusumma on €47.7K. Vaata ettevõtte Genesys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Genesys?

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Genesys in Ireland on aastase kogutasuga €120,596. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Genesys Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €52,350.

