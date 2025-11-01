Ettevõtete kataloog
G&A Partners
G&A Partners Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes G&A Partners on $163K year kohta. Vaata ettevõtte G&A Partners kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
G&A Partners
Senior Software Engineer
Denver, CO
Kokku aastas
$163K
Tase
-
Põhipalk
$155K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$7.5K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed G&A Partners?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes G&A Partners in United States on aastase kogutasuga $162,650. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte G&A Partners Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $162,500.

