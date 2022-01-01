Ettevõtete kataloog
GameStop
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

GameStop Palgad

GameStop palk ulatub $35,183 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,825 Andmeanalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GameStop. Viimati uuendatud: 8/27/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $135K
Ärianalüütik
$149K
Andmeanalüütik
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Andmeteadlane
$161K
Turundusoperatsioonid
$48.5K
Mehaanikinsener
$119K
Tootejuht
$133K
Programmijuht
$154K
Müük
$35.2K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

5%

AASTA 1

15%

AASTA 2

40%

AASTA 3

40%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

GameStop ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)

  • 15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% poolaastas)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% poolaastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes GameStop on Andmeanalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $165,825. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GameStop keskmine aastane kogutasu on $135,000.

Esiletõstetud töökohad

    GameStop jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid