GameStop Palgad

GameStop palk ulatub $35,183 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,825 Andmeanalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GameStop. Viimati uuendatud: 8/27/2025
GameStop ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)
15% õigused omandatakse 2nd-AASTA (15.00% aastas)
40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% poolaastas)
40% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% poolaastas)
