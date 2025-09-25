Ettevõtete kataloog
fuseproject
fuseproject Tööstuslikku Disainer Palgad

Mediaanne Tööstuslikku Disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes fuseproject on $135K year kohta. Vaata ettevõtte fuseproject kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$135K
Tase
L4
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed fuseproject?

$160K

KKK

Kõrgeima palgaga Tööstuslikku Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes fuseproject in United States on aastase kogutasuga $149,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte fuseproject Tööstuslikku Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $135,000.

