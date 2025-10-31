Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Furlenco on ₹2.49M year kohta. Vaata ettevõtte Furlenco kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
Furlenco
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.49M
Tase
L2
Põhipalk
₹2.39M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹104K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Furlenco?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Furlenco in India on aastase kogutasuga ₹5,821,167. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Furlenco Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,677,876.

