Fundrise Tarkvaraarendaja Palgad kohas Northern Virginia Washington DC

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Northern Virginia Washington DC kogusumma ettevõttes Fundrise on $197K year kohta. Vaata ettevõtte Fundrise kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Kokku aastas
$197K
Tase
Senior
Põhipalk
$159K
Stock (/yr)
$27K
Boonus
$11K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Fundrise in Northern Virginia Washington DC on aastase kogutasuga $225,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fundrise Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Northern Virginia Washington DC on $177,500.

