  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Funding Circle Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Funding Circle on £121K year kohta. Vaata ettevõtte Funding Circle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£121K
Tase
L4
Põhipalk
£107K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£14.3K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
25 Aastat
Millised on karjääritasemed Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Funding Circle in United Kingdom on aastase kogutasuga £150,559. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Funding Circle Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £121,366.

