FullStory
FullStory Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes FullStory ulatub $162K year kohta taseme Level 20 puhul kuni $228K year kohta taseme Level 40 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $200K. Vaata ettevõtte FullStory kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Level 20
(Algajate Tase)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

FullStory ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes FullStory in United States on aastase kogutasuga $276,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte FullStory Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $182,000.

