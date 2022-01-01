Ettevõtete kataloog
Fujitsu Palgad

Fujitsu palk ulatub $14,141 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,050 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Fujitsu. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Tarkvaraarendaja
Median $129K

Võrguinsener

Toote Juht
Median $175K
Ärioperatsioonide Juht
$41.4K

Ärianalüütik
$20.6K
Ärendus
$168K
Klienditeenindus
$15.6K
Andmeanalüütik
$74.2K
Andmeteaduse Juht
$125K
Andmeteadlane
$58.8K
Rajatiste Juht
$40.6K
Finantsanalüütik
$68.5K
Riistvara Insener
$145K
Infotehnoloog (IT)
$62.4K
Juhtimiskonsultant
$55K
Turundus
$67.6K
Toote Disainer
$14.1K
Programmi Juht
$67.1K
Projekti Juht
$48.6K
Müük
$211K
Müügi Toetus
$47.6K
Küberturbe Analüütik
$17.5K
Lahenduste Arhitekt
$26.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Fujitsu on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $211,050. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fujitsu keskmine aastane kogutasu on $60,617.

