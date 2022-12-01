Ettevõtete kataloog
FUGA
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

FUGA Palgad

FUGA mediaanpalk on $82,155 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest FUGA. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $82.2K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes FUGA on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $82,155. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte FUGA keskmine aastane kogutasu on $82,155.

Esiletõstetud töökohad

    FUGA jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Uber
  • Databricks
  • Roblox
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fuga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.