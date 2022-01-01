FTI Consulting Palgad

Ettevõtete kataloog
FTI Consulting palga vahemik varieerub $87,435 kogu kompensatsioonis aastas Raamatupidaja madalamas otsas kuni $362,500 Juhtimiskonsultant kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt FTI Consulting. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Juhtimiskonsultant
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Raamatupidaja
$87.4K
Ärianalüütik
$189K

Andmeanalüütik
$101K
Personaliosakond
$90.5K
Turundus
$153K
Tarkvaraarendaja
$96K
KKK

Kõrgeima palgaga roll FTI Consulting on Juhtimiskonsultant at the L5 level aastase kogukompensatsiooniga $362,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
FTI Consulting mediaan aastane kogukompensatsioon on $135,188.

