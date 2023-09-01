Ettevõtete kataloog
FPL
FPL Palgad

FPL palk ulatub $64,675 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $160,800 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest FPL. Viimati uuendatud: 9/4/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $67.6K

Full-Stack tarkvarainsener

Ärianalüütik
$111K
Kontrollisüsteemide Insener
$70.4K

Andmeteadlane
$64.7K
Infotehnoloog (IT)
$103K
Projektijuht
$161K
KKK

The highest paying role reported at FPL is Projektijuht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FPL is $86,915.

