Tarkvaraarenduse Juht tasu in Canada ettevõttes Fortinet ulatub CA$275K year kohta taseme P3 puhul kuni CA$396K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$281K. Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)