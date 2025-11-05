Ettevõtete kataloog
Fortinet
Fortinet Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas Canada

Tarkvaraarenduse Juht tasu in Canada ettevõttes Fortinet ulatub CA$275K year kohta taseme P3 puhul kuni CA$396K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$281K. Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Fortinet in Canada on aastase kogutasuga CA$395,707. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fortinet Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$253,240.

