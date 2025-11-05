Ettevõtete kataloog
Fortinet Tarkvaraarendaja Palgad kohas United Kingdom

Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

Veebirakendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Fortinet in United Kingdom on aastase kogutasuga £116,248. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fortinet Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £74,152.

