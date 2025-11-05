Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Fortinet ulatub $136K year kohta taseme P1 puhul kuni $268K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $212K. Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
