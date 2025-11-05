Tarkvaraarendaja tasu in Greater Vancouver ettevõttes Fortinet ulatub CA$107K year kohta taseme P1 puhul kuni CA$236K year kohta taseme P6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Vancouver kogusumma on CA$115K. Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
