Fortinet
  • San Francisco Bay Area

Fortinet Toote Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Fortinet on $410K year kohta. Vaata ettevõtte Fortinet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$410K
Tase
P6
Põhipalk
$350K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$60K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
Millised on karjääritasemed Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Fortinet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Fortinet in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $510,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fortinet Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $410,000.

