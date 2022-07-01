Ettevõtete kataloog
Foresight Sports
Foresight Sports Palgad

Foresight Sports palk ulatub $105,525 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $132,600 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Foresight Sports. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Riistvarainsener
$118K
Projektijuht
$133K
Tarkvaraarendaja
$106K

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Foresight Sports on Projektijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $132,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Foresight Sports keskmine aastane kogutasu on $117,585.

