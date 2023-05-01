Ettevõtete kataloog
Fluke
Fluke Palgad

Fluke palga vahemik varieerub $13,236 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $222,063 Personaliosakond kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Fluke. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Personaliosakond
$222K
Mehaanika insener
$111K
Toote disainer
$13.2K

Tootehaldusr
$183K
Projektijuht
$137K
Tarkvaraarendaja
$109K
Tarkvaraarenduse juht
$216K
Tehniline programmijuht
$109K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Fluke on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $222,063. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Fluke mediaan aastane kogukompensatsioon on $124,055.

