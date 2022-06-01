Ettevõtete kataloog
Fluidra
Fluidra Palgad

Fluidra palk ulatub $49,668 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $217,260 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Fluidra. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Tootejuht
Median $59.9K
Inimressursid
$145K
Turundus
$59.6K

Toote Disainer
$166K
Värbaja
$143K
Tarkvaraarendaja
$49.7K
Lahenduste Arhitekt
$217K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Fluidra on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $217,260. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fluidra keskmine aastane kogutasu on $142,800.

