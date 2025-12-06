Ettevõtete kataloog
Fiverr
Fiverr Riskikapitalist Palgad

Keskmine Riskikapitalist kogutasu in Israel ettevõttes Fiverr ulatub ₪216K kuni ₪307K year kohta. Vaata ettevõtte Fiverr kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$73K - $86.5K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$64.3K$73K$86.5K$91.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Fiverr?

KKK

Kõrgeima palgaga Riskikapitalist ametikoha palgapakett ettevõttes Fiverr in Israel on aastase kogutasuga ₪307,005. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fiverr Riskikapitalist ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪216,238.

Muud ressursid

