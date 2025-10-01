Ettevõtete kataloog
Fiverr
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Tarkvaraarendaja Palgad kohas Tel Aviv Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Tel Aviv Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Fiverr on ₪508K year kohta. Vaata ettevõtte Fiverr kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪508K
Tase
hidden
Põhipalk
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Fiverr?

₪560K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₪105K+ (mõnikord ₪1.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area on aastase kogutasuga ₪640,011. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fiverr Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Tel Aviv Metropolitan Area on ₪489,826.

Esiletõstetud töökohad

    Fiverr jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid