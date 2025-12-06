Ettevõtete kataloog
Fiverr
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

Fiverr Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in Pakistan ettevõttes Fiverr ulatub PKR 233K kuni PKR 332K year kohta. Vaata ettevõtte Fiverr kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$940 - $1.1K
Pakistan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$830$940$1.1K$1.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Toote Disainer andmete sisestusts ettevõttes Fiverr avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Fiverr?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Fiverr in Pakistan on aastase kogutasuga PKR 331,883. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fiverr Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pakistan on PKR 233,443.

Esiletõstetud töökohad

    Fiverr jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.