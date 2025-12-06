Ettevõtete kataloog
Fiverr Kopikirjutaja Palgad

Keskmine Kopikirjutaja kogutasu in United States ettevõttes Fiverr ulatub $82K kuni $117K year kohta. Vaata ettevõtte Fiverr kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$94K - $110K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$82K$94K$110K$117K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Fiverr?

KKK

Kõrgeima palgaga Kopikirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Fiverr in United States on aastase kogutasuga $117,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fiverr Kopikirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $82,000.

