First American Financial
First American Financial Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes First American Financial on $325K year kohta. Vaata ettevõtte First American Financial kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Kokku aastas
$325K
Tase
Principal Engineer
Põhipalk
$273K
Stock (/yr)
$25K
Boonus
$27.3K
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
Millised on karjääritasemed First American Financial?

$160K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes First American Financial in United States on aastase kogutasuga $382,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte First American Financial Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $300,300.

