Ettevõtete kataloog
Firework
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Kliendi Edu

  • Kõik Kliendi Edu Palgad

Firework Kliendi Edu Palgad

Keskmine Kliendi Edu kogutasu in United States ettevõttes Firework ulatub $123K kuni $176K year kohta. Vaata ettevõtte Firework kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

$141K - $165K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$123K$141K$165K$176K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Kliendi Edu andmete sisestusts ettevõttes Firework avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Firework ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Kliendi Edu pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Kliendi Edu ametikoha palgapakett ettevõttes Firework in United States on aastase kogutasuga $175,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Firework Kliendi Edu ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $123,000.

Esiletõstetud töökohad

    Firework jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid