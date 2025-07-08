Ettevõtete kataloog
Firework
Firework Palgad

Firework palk ulatub $149,250 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $246,225 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Firework. Viimati uuendatud: 9/4/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $205K
Äri Arendus
$246K
Kliendi Edu
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tootejuht
$149K
Tarkvaraarenduse Juht
$239K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Firework ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Firework on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $246,225. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Firework keskmine aastane kogutasu on $205,000.

