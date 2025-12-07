Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Fireblocks on ₪531K year kohta. Vaata ettevõtte Fireblocks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
$158K
Tase
L3
Põhipalk
$158K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Fireblocks?
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fireblocks ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Fireblocks in Israel on aastase kogutasuga ₪816,760. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fireblocks Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪524,740.

Muud ressursid

