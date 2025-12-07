Keskmine Müügi Insener kogutasu in United States ettevõttes Fireblocks ulatub $227K kuni $322K year kohta. Vaata ettevõtte Fireblocks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025
Keskmine Kogutasu
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fireblocks ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
