Keskmine Müük kogutasu in United States ettevõttes Fireblocks ulatub $225K kuni $319K year kohta. Vaata ettevõtte Fireblocks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$255K - $302K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$225K$255K$302K$319K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fireblocks ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Fireblocks in United States on aastase kogutasuga $319,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fireblocks Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $224,775.

