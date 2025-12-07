Ettevõtete kataloog
Fireblocks
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Infotehnoloog (IT)

  • Kõik Infotehnoloog (IT) Palgad

Fireblocks Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Fireblocks ulatub ₪551K kuni ₪754K year kohta. Vaata ettevõtte Fireblocks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$177K - $210K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$163K$177K$210K$224K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Infotehnoloog (IT) andmete sisestusts ettevõttes Fireblocks avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fireblocks ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Infotehnoloog (IT) pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Fireblocks on aastase kogutasuga ₪753,965. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fireblocks Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₪550,723.

Esiletõstetud töökohad

    Fireblocks jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • DoorDash
  • Netflix
  • Coinbase
  • Uber
  • Amazon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.