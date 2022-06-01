Finder Palgad

Ettevõtete kataloog
Finder palk ulatub $79,668 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $177,678 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Finder. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Toote Disainer
$79.7K
Tootejuht
$120K
Tarkvaraarendaja
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tarkvaraarenduse Juht
$178K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Finder on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $177,678. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Finder keskmine aastane kogutasu on $120,827.

