Full-Stack tarkvarainsener tasu in Salt Lake City Greater Area ettevõttes Fidelity Investments ulatub $120K year kohta taseme L3 puhul kuni $178K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Salt Lake City Greater Area kogusumma on $174K. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)