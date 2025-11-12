Ettevõtete kataloog
Fidelity Investments
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • India

Fidelity Investments Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas India

Full-Stack tarkvarainsener tasu in India ettevõttes Fidelity Investments ulatub ₹1.22M year kohta taseme L3 puhul kuni ₹2.66M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.81M. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
Software Engineer
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
Senior Software Engineer
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Fidelity Investments in India on aastase kogutasuga ₹3,103,774. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fidelity Investments Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,898,558.

Esiletõstetud töökohad

    Fidelity Investments jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid