Full-Stack tarkvarainsener tasu in India ettevõttes Fidelity Investments ulatub ₹1.22M year kohta taseme L3 puhul kuni ₹2.66M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.81M. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)