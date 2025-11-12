Ettevõtete kataloog
Fidelity Investments Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Greater Boston Area

Full-Stack tarkvarainsener tasu in Greater Boston Area ettevõttes Fidelity Investments ulatub $87.7K year kohta taseme L3 puhul kuni $233K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Boston Area kogusumma on $118K. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
Software Engineer
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Fidelity Investments in Greater Boston Area on aastase kogutasuga $232,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fidelity Investments Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Boston Area on $114,525.

