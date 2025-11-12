Ettevõtete kataloog
Full-Stack tarkvarainsener tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Fidelity Investments ulatub ₹1.34M year kohta taseme L3 puhul kuni ₹2.64M year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹1.7M. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
Software Engineer
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
Senior Software Engineer
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Fidelity Investments in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹2,988,408. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fidelity Investments Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,550,843.

