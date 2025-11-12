Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Fidelity Investments ulatub $86.8K year kohta taseme L3 puhul kuni $218K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $143K. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)