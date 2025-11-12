Backend tarkvarainsener tasu in Ireland ettevõttes Fidelity Investments ulatub €59.2K year kohta taseme L4 puhul kuni €105K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ireland kogusumma on €74.3K. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.2K
€53.8K
€0
€5.4K
L5
€76.6K
€72.4K
€0
€4.1K
L6
€105K
€88.1K
€2.3K
€14.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)