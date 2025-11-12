Ettevõtete kataloog
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend tarkvarainsener Palgad kohas India

Backend tarkvarainsener tasu in India ettevõttes Fidelity Investments ulatub ₹1.36M year kohta taseme L3 puhul kuni ₹4.71M year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.92M. Vaata ettevõtte Fidelity Investments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L3
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
Software Engineer
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
Senior Software Engineer
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
Principal Software Engineer
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fidelity Investments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Fidelity Investments in India on aastase kogutasuga ₹4,940,653. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fidelity Investments Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,915,524.

