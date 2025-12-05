Ettevõtete kataloog
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in India ettevõttes Ferns ‘N’ Petals ulatub ₹3.14M kuni ₹4.29M year kohta. Vaata ettevõtte Ferns ‘N’ Petals kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$38.6K - $45.9K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Ferns ‘N’ Petals?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ferns ‘N’ Petals in India on aastase kogutasuga ₹4,292,835. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ferns ‘N’ Petals Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,135,636.

Muud ressursid

