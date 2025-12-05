Ettevõtete kataloog
Fast Retailing
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Fast Retailing Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in China ettevõttes Fast Retailing ulatub CN¥1.15M kuni CN¥1.57M year kohta. Vaata ettevõtte Fast Retailing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$175K - $207K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$161K$175K$207K$221K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Fast Retailing?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Fast Retailing in China on aastase kogutasuga CN¥1,572,693. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fast Retailing Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥1,148,749.

Muud ressursid

