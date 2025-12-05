Ettevõtete kataloog
Fast Retailing
Fast Retailing Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Fast Retailing ulatub NT$1.09M kuni NT$1.58M year kohta. Vaata ettevõtte Fast Retailing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$40.5K - $47K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Fast Retailing?

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Fast Retailing on aastase kogutasuga NT$1,584,894. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fast Retailing Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on NT$1,092,112.

