Ettevõtete kataloog
Farfetch
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Farfetch Palgad

Farfetch palk ulatub $22,689 kogutasus aastas Tekstikirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $198,900 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Farfetch. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootejuht
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Andmeanalüütik
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Turundus
Median $105K
Projektijuht
Median $39.9K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $69.8K
Ärianalüütik
$111K
Tekstikirjutaja
$22.7K
Klienditeenindus
$75.4K
Andmeteaduse Juht
$77.9K
Andmeteadlane
$199K
Finantsanalüütik
$54.2K
Inimressursid
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Värbaja
$85.4K
Lahenduste Arhitekt
$79.4K
UX Uurija
$47.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Farfetch ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Farfetch on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $198,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Farfetch keskmine aastane kogutasu on $54,174.

Esiletõstetud töökohad

    Farfetch jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid