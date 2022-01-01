Ettevõtete kataloog
Fanatics
Fanatics Palgad

Fanatics palk ulatub $7,881 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $305,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $210K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Staabiülem
Median $65K
Andmeteadlane
Median $238K
Turundus
Median $120K
Andmeanalüütik
Median $131K
Administratiivassistent
$103K
Ärianalüütik
$7.9K
Andmeteaduse Juht
$164K
Inimressursid
$163K
Toote Disainer
$151K
Värbaja
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Tehnilise Programmi Juht
$238K
UX Uurija
$125K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Fanatics ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Fanatics on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $305,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fanatics keskmine aastane kogutasu on $156,975.

