Ettevõtete kataloog
Eyeota
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Eyeota Palgad

Eyeota palk ulatub $84,460 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $100,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Eyeota. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $100K
Andmeteadlane
$84.5K
Toote Disainer
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Eyeota คือ Tarkvaraarendaja โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Eyeota คือ $85,425

Esiletõstetud töökohad

    Eyeota jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Lyft
  • DoorDash
  • Uber
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid